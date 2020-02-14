Инфляция в Чехии показывает рекордный рост

В январе потребительские цены выросли на 1,5% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом в сравнении с январем 2019 года цены на продукты питания и товары увеличились на 3,6%.

Об этом сообщает Чешское статистическое управление. Цены на продукты питания выросли на 6,3% в годовом исчислении. В том числе фрукты подорожали на 14,7%, а овощи на 7,1%.

Цены на спиртные напитки также выросли на 7,2% по сравнению с январем 2019 года, что отчасти связано с увеличением акцизного сбора.

«В ближайшие месяцы цены могут еще немного вырасти, поскольку на них будут влиять более высокие налоги на табачные изделия, которые были лишь частично отражены в январе. Таким образом, инфляция может приблизиться к уровню 4% в первой половине года, хотя не исключено, что цены на продукты питания несколько снизятся», — отметил Якуб Сейдлер, главный экономист ING Bank.

«Таким образом, рост цен должен достигнуть своего пика в апреле, после чего динамика в годовом исчислении снова должна немного снизиться, но, вероятно, инфляция останется выше 3%», — добавил он.

Источник: novinky.cz