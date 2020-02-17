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Бренд UPC в Чехии с апреля перестанет существовать

Бренд UPC в Чехии с апреля перестанет существовать

Марина Коханкова 2152 0
С 1 апреля бренд UPC исчезнет с чешского рынка. Таким образом, сделка по покупке оператором Vodafone владельца кабельных сетей UPC будет окончательно завершена.
Бренд UPC в Чехии с апреля перестанет существовать

У клиентов UPC осталось несколько недель, чтобы решить, хотят ли они дальше получать услуги. После 1 апреля они автоматически станут клиентами Vodafone, второй вариант — отказаться от новых условий и расторгнуть договор на обслуживание.

Поглощение UPC является одним из крупнейших приобретений в истории Vodafone. Благодаря этому самый молодой отечественный оператор значительно укрепит свои позиции на рынке интернет-связи. 

«Эта сделка укрепит позиции Vodafone не только как ведущего поставщика телекоммуникационных и развлекательных услуг, но и как стратегического инвестора и крупного работодателя в Чешской Республике», — заявил директор Vodafone Петр Дворжак.

Из 1,5 млн чешских семей, которые сейчас подключены к сети UPC, более полумиллиона используют широкополосный интернет, 539 тысяч – кабельное телевидение и еще 200 тысяч – стационарный телефон. 

«Качественные сети нового поколения являются ключевой предпосылкой не только экономического роста Чехии. В связи с этим мы хотим и дальше поддерживать модернизацию экономики, развитие бизнеса и повышение конкурентоспособности в стране», — сказал Дворжак.

Источник: novinky.cz

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Темы
интернет телевидение мобильная связь Чехия бизнес
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