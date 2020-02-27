Прага может ограничить продажу продуктов из-за коронавируса

Пражские власти рассматривают возможность ограничить продажу продуктов питания на одного человека в случае принятия чрезвычайных мер в связи с распространением коронавируса. Цель — предотвратить панику и появление пустых прилавков в магазинах, пояснил заместитель мэра чешской столицы Петр Глубучек.

Он добавил, что эта мера уже обсуждалась с президентом Союза торговли и туризма Чехии Томашем Проузой.

«Мы хотим избежать паники. Паника не возникнет, когда появится первый пациент с коронавирусом в Чешской Республике, что, вероятно, произойдет в ближайшем будущем. Она появится, когда человек придет в магазин и там будет нечего купить», — сказал Глубучек.

По словам Проузы, это пока преждевременная дискуссия, но пражским магазинам такие меры, вероятно, не помешают.

«Магазины готовятся к подобной ситуации, заполняя склады, чтобы было как можно больше товаров. Однако если люди начнут массово скупать продукты, например по 50 кг муки, количество упаковок на одного человека можно будет ограничить», — сказал Проуза. Но это должна быть только рекомендация, добавил он.

Глубучек также отметил, что город не планирует закрывать школы или останавливать общественный транспорт. Однако в качестве возможной дополнительной меры он упомянул более тщательную дезинфекцию транспорта.

Во всем мире более 81 тысячи человек были инфицированы вирусом COVID-19 и почти 2800 умерли от этой болезни. В Чешской Республике около 100 человек прошли тесты, но их результаты оказались отрицательными. Наиболее сложная ситуация, помимо Китая и Южной Кореи, сейчас в Италии, где заболели около 380 человек и 12 умерли.

Источник: ceskenoviny.cz