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Чехи берут новые кредиты, чтобы погасить старые долги

Чехи берут новые кредиты, чтобы погасить старые долги

Марина Коханкова 60 0
Количество чехов, задолженность которых считается рискованной, сократилось с 1,58 млн до 1,1 млн человек. Тем не менее, число тех, кто погашает предыдущий кредит новым кредитом, увеличилось с 34% до 42%, показал опрос Чешской банковской ассоциации.
Чехи берут новые кредиты, чтобы погасить старые долги

Ассоциация считает, что рискованное кредитование имеет несколько «опасных» признаков одновременно. Например, когда потребитель желает покрыть выплаты по кредиту другим займом, когда он погашает три или более кредита одновременно или когда он занял деньги из-за долгосрочной нехватки средств.

Опрос также показал, какие категории людей наиболее подвержены риску. К ним относятся люди в возрасте 18–34 лет с низким уровнем образования (начальная школа или профессиональное образование), часто с кредитами от нескольких финучреждений. Они берут в долг для погашения предыдущих кредитов и не сомневаются в их способности погашать.

Чешская банковская ассоциация также выяснила, на какие цели чехи не берут кредиты в принципе. Более 80% в качестве таких событий назвали подарки к праздникам и отпуск. В основном чехи покупают в долг бытовую технику (33%), мебель (15%), автомобили и мотоциклы (16%).

Кредиты чехи оформляют в основном в банках (65%). Примерно треть (34%) занимает у родственников и друзей. Почти половина чехов имеет кредит на сумму более 100 000 крон.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
кредитование Чехия банки деньги
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