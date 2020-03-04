Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
25.37
USD
22.76
RUB
0.35
UAH
0.92
Энциклопедия Карта Погода
04d 7 °C
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях

Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях

Марина Коханкова 736 0
Совет государственной безопасности Чехии утром в среду обсудил текущие меры, связанные с распространением коронавируса. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что нет оснований для каких-либо серьезных опасений и что государство не будет вводить ограничения на участие людей в массовых мероприятиях.
Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях

Премьер-министр сказал, что крайне важно предоставить респираторы медицинским работникам. «Мы введем централизованные закупки респираторов», — добавил Бабиш. По его словам, наибольший риск представляют туристы, прибывающие через онлайн-платформу airbnb. «Министр (Клара) Досталова будет решать этот вопрос с туристическими агентствами», — заявил Бабиш.

По его словам, нет необходимости отменять массовые мероприятия. Единственным ограничением станет чемпионат мира по биатлону, который пройдет в Чехии без зрителей. Однако данные о мероприятиях, в который планируется участие более 5000 человек, организаторы должны будут сообщать сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы, уточнил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Следует информировать, например, о национальности посетителей, добавил он.

По словам заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, Германия, Италия и Франция являются наиболее уязвимыми регионами Европы. Распространение коронавируса также зарегистрировано в Швейцарии.

В связи с появлением нового типа коронавируса во вторник вечером министерство здравоохранения сообщило, что со среды запрещен вывоз респираторов класса FFP3 за пределы Чешской Республики и их продажа всем внешним медицинским и социальным учреждениям, органам здравоохранения и другим организациям. Войтех сказал журналистам, что он также обсудил с министром финансов Аленой Шиллеровой фиксацию цен на респираторы и маски, чтобы они не стали предметом торговли на черном рынке.

По словам министра транспорта Карла Гавличка, на железнодорожных станциях и в аэропортах должно быть достаточно дезинфицирующих средств. 

В Чехии, по данным на 4 марта, зафиксировано пять случаев заражения вирусом COVID-19. Это две туристки, один педагог Чешского аграрного университета и двое жителей Дечина, которые вместе отдыхали на лыжном курорте. Все пять человек заразились в Италии.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия Болезни врачи Андрей Бабиш
Читайте
по теме 
В Чехии увеличивается количество частных школ
04.03.2020 11:21 Общество
В Чехии увеличивается количество частных школ
249 0
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
03.03.2020 17:44 Экономика
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
526 0
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
03.03.2020 12:44 Экономика
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
715 0
В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей
03.03.2020 09:24 Экономика
В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей
1067 0
Последние новости:
04
марта
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
04.03.2020 13:45 Экономика
Чешская полиция борется с нехваткой сотрудников
99 0
В Чехии увеличивается количество частных школ
04.03.2020 11:21 Общество
В Чехии увеличивается количество частных школ
249 0
03
марта
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
03.03.2020 17:44 Экономика
Škoda Transportation инвестирует 1 млрд крон в производство поездов
526 0
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
03.03.2020 12:44 Экономика
Заповедник Миловице нуждается в расширении пастбищ для диких лошадей и зубров
715 0
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
03.03.2020 10:19 Общество
Из-за коронавируса двери в метро и трамваях будут открываться на всех остановках
3478 0
В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей
03.03.2020 09:24 Экономика
В Праге будут демонтированы 247 рекламных носителей
1067 0
02
марта
Мэрия Праги подготовила предложения по ужесточению правил краткосрочной аренды квартир
02.03.2020 14:30 Экономика
Мэрия Праги подготовила предложения по ужесточению правил краткосрочной аренды квартир
4305 0
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
02.03.2020 10:53 Общество
Чехия приостановит авиасообщение с пятью городами
11047 0
Интерес к ипотеке с господдержкой для молодых семей в Чехии невелик
02.03.2020 10:01 Экономика
Интерес к ипотеке с господдержкой для молодых семей в Чехии невелик
1541 0
01
марта
Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии
01.03.2020 16:58 Общество
Три человека с коронавирусом госпитализированы в Чехии
12831 0


Мобильная версия