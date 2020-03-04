Из-за коронавируса не будет ограничено участие в массовых мероприятиях

Совет государственной безопасности Чехии утром в среду обсудил текущие меры, связанные с распространением коронавируса. Премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что нет оснований для каких-либо серьезных опасений и что государство не будет вводить ограничения на участие людей в массовых мероприятиях.

Премьер-министр сказал, что крайне важно предоставить респираторы медицинским работникам. «Мы введем централизованные закупки респираторов», — добавил Бабиш. По его словам, наибольший риск представляют туристы, прибывающие через онлайн-платформу airbnb. «Министр (Клара) Досталова будет решать этот вопрос с туристическими агентствами», — заявил Бабиш.

По его словам, нет необходимости отменять массовые мероприятия. Единственным ограничением станет чемпионат мира по биатлону, который пройдет в Чехии без зрителей. Однако данные о мероприятиях, в который планируется участие более 5000 человек, организаторы должны будут сообщать сотрудникам санитарно-эпидемиологической службы, уточнил министр здравоохранения Чехии Адам Войтех. Следует информировать, например, о национальности посетителей, добавил он.

По словам заместителя министра здравоохранения Романа Примулы, Германия, Италия и Франция являются наиболее уязвимыми регионами Европы. Распространение коронавируса также зарегистрировано в Швейцарии.

В связи с появлением нового типа коронавируса во вторник вечером министерство здравоохранения сообщило, что со среды запрещен вывоз респираторов класса FFP3 за пределы Чешской Республики и их продажа всем внешним медицинским и социальным учреждениям, органам здравоохранения и другим организациям. Войтех сказал журналистам, что он также обсудил с министром финансов Аленой Шиллеровой фиксацию цен на респираторы и маски, чтобы они не стали предметом торговли на черном рынке.

По словам министра транспорта Карла Гавличка, на железнодорожных станциях и в аэропортах должно быть достаточно дезинфицирующих средств.

В Чехии, по данным на 4 марта, зафиксировано пять случаев заражения вирусом COVID-19. Это две туристки, один педагог Чешского аграрного университета и двое жителей Дечина, которые вместе отдыхали на лыжном курорте. Все пять человек заразились в Италии.

Источник: novinky.cz