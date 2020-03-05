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Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

Марина Коханкова 279 0
Посылки из стран, которые не входят в Евросоюз, стоимостью до 22 евро (560 крон) сейчас не облагаются налогом на добавленную стоимость (НДС). Это касается и посылок, отправленных популярным китайским сервисом AliExpress. Министерство финансов Чехии представило в четверг поправку, которая устранит это исключение.
Дешевые посылки из Китая будут облагаться НДС

В настоящее время все грузы из стран Европейского союза облагаются НДС. Освобождаются от налога только небольшие посылки стоимостью менее € 22. Поправка отменяет это исключение с 1 января 2021 года.

«Сложившаяся ситуация напрямую ведет к фиктивной недооценке товара, чтобы его цена не превышала 22 евро и такая посылка не облагалась налогом», — заявила министр финансов Алена Шиллерова. По ее словам, отмена льготы поможет более эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов.

«Компании из Чешской Республики и других стран ЕС должны платить НДС независимо от того, сколько товаров продано. С другой стороны, компании из третьих стран могут позволить себе продавать те же товары по значительно более низкой цене благодаря льготам по НДС и имеют значительное конкурентное преимущество перед европейскими поставщиками», — добавила Шиллерова.

До 2011 года порог составлял 150 евро (примерно 3800 крон), напомнил директор Либерального института Мартин Панек.

«Абсолютно абсурдно и неэкономично требовать, чтобы любая небольшая посылка, даже если ее стоимость не превышает 1 доллар, подлежала таможенному оформлению. Работа вовлеченных сторон — грузополучателя, сотрудника таможни и почтовых работников — стоит гораздо дороже, чем взимаемая сумма НДС», — добавил Панек.

По данным Чешской почты, в прошлом году в стране было зарегистрировано 28 млн посылок стоимостью меньше 22 евро каждая, полученных из третьих стран. По оценкам портала Plná peněženka, только на Рождество чехи купили в китайских интернет-магазинах товары на 380 млн крон.

Источник: novinky.cz

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Темы
почта Чехия Китай таможня налоги
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