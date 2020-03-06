Медианная заработная плата до вычета налогов в 2019 году составила в Чехии 31 тысячу крон

Ровно половина работающих чехов получала менее 31 202 кроны в месяц (до вычета налогов), а другая половина — больше. Об этом сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ) со ссылкой на данные за четвертый квартал 2019 года.

В то же время средняя заработная плата за последние три месяца 2019 года выросла до 36 144 крон, что на 2274 крон больше, чем годом ранее. Рост зарплаты по итогам последнего квартала составил 6,7%, однако потребительские цены выросли на 3%. Это означает, что реальный рост заработной платы составил всего 3,6%.

«Рост зарплаты замедлился в течение 2019 года. Тем не менее это привело к значительным изменениям в секторе образования, где средний размер оплаты труда увеличился на 12,5% в годовом исчислении, до 35 323 крон, что превысило показатель средней заработной платы», — сообщил Далибор Голи, директор департамента статистики ČSÚ.

Средняя зарплата за весь 2019 год достигла 34 125 крон (+7,1%). Учитывая, что потребительские цены выросли на 2,8% за тот же период, в реальном выражении она увеличилась на 4,2%.

«Если в чешской экономике продолжится спад, это главным образом выразится в повышении уровня безработицы и последующей стагнации заработной платы», — отметила экономист компании Bondster Яна Муцкова.

Источник: novinky.cz