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PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве

PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве

Марина Коханкова 316 0
Входящая в PPF Group компания PPF Real Estate ведет переговоры о покупке бизнес-центра «Гоголевский, 11» рядом со станцией метро «Кропоткинская» в Москве.
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве

PPF Group также рассматривает возможность покупки одного из бизнес-центров у фондов под управлением UFG Asset Management. Среди этих объектов газета «Ведомости» называет офисные комплексы «Имперский дом» на Якиманке, «Пушкинский дом» на Страстном бульваре и «Легион II» на Большой Татарской улице.

Комплекс «Гоголевский, 11» площадью 10 тысяч квадратных метров был построен в 1998 году для Credit Suisse First Boston, в 2004 году его купил фонд Fleming Family & Partners, а в дальнейшем собственником стала американская Hines. Как подсчитал для издания управляющий партнер S.A. Ricci Алексей Богданов, бизнес-центр может стоить порядка 3,7 миллиарда рублей.

Группа PPF осуществляет инвестиции в ряд отраслей, прежде всего в сфере банковских и финансовых услуг, телекоммуникаций, биотехнологий, недвижимости, страхования и сельского хозяйства. PPF присутствует в Европе, России, Азии и Северной Америке. Штаб-квартира компании находится в Чехии. PPF Real Estate Holding входит в группу PPF, которая, по собственной оценке, управляет недвижимыми активами стоимостью более 2 миллиардов евро. Холдинг включает в себя работающую в странах Евросоюза PPF Real Estate и специализирующуюся на российском рынке PPF Real Estate Russia.

Источник: РИА Новости

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Темы
бизнес Чехия Петр Келлнер недвижимость Москва Россия
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