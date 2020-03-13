На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным

Кроме того, по проекту министерства, такой отпуск смогут брать не только наемные сотрудники, но и индивидуальные предприниматели, у которых данная деятельность является основным источником дохода. В этом случае выплаты будут осуществляться краевыми отделениями ведомств по труду.
Сейчас родитель может взять отпуск по уходу за ребенком продолжительностью максимум 9 дней, для матерей или отцов-одиночек его срок продлевается до 16 дней. Остаться дома можно только с ребенком до 10 лет.
«Нам необходимо по-настоящему быстро оказать помощь семьям с несовершеннолетними детьми», — заявила министр труда Яна Малачова.
Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что правительство обсудит эти вопросы в понедельник, уточнив, что еще предстоит рассчитать нагрузку на бюджет.
Источники: novinky.cz, пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов ЧР