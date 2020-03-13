Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.41
USD
23.7
RUB
0.33
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
02n 4 °C
На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным

На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным

Александра Кириченко 1476 0
Чешское Министерство труда и социальных дел подготовило проект поправок для помощи семьям в сложившейся ситуации. Если 16 марта его одобрит правительство, родители детей до 15 лет смогут взять оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком на весь срок закрытия школ.
На время ЧП оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком могут сделать бессрочным

Кроме того, по проекту министерства, такой отпуск смогут брать не только наемные сотрудники, но и индивидуальные предприниматели, у которых данная деятельность является основным источником дохода. В этом случае выплаты будут осуществляться краевыми отделениями ведомств по труду.

Сейчас родитель может взять отпуск по уходу за ребенком продолжительностью максимум 9 дней, для матерей или отцов-одиночек его срок продлевается до 16 дней. Остаться дома можно только с ребенком до 10 лет.

«Нам необходимо по-настоящему быстро оказать помощь семьям с несовершеннолетними детьми», — заявила министр труда Яна Малачова.

Премьер-министр Андрей Бабиш подтвердил, что правительство обсудит эти вопросы в понедельник, уточнив, что еще предстоит рассчитать нагрузку на бюджет.

Источники: novinky.cz, пресс-служба Министерства труда и социальных вопросов ЧР

Рассказать всем:
Темы
Болезни эпидемия дети Министерство труда
Читайте
по теме 
Чехия с понедельника закрывает границы
13.03.2020 12:25 Общество
Чехия с понедельника закрывает границы
15320 0
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин
13.03.2020 11:40 Общество
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин
3250 0
Чрезвычайное положение в Чехии: что это значит
12.03.2020 22:23 О Чехии
Чрезвычайное положение в Чехии: что это значит
21180 0
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
12.03.2020 16:08 Общество
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
16798 0
Последние новости:
13
марта
Чехия с понедельника закрывает границы
13.03.2020 12:25 Общество
Чехия с понедельника закрывает границы
15320 0
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин
13.03.2020 11:40 Общество
Для чехов, возвращающихся из 15 стран, введен обязательный карантин
3250 0
Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса
13.03.2020 10:47 Экономика
Банки могут дать клиентам отсрочку для погашения ипотечного кредита из-за коронавируса
1014 0
Хакеры атаковали университетскую больницу в Брно
13.03.2020 08:51 Экономика
Хакеры атаковали университетскую больницу в Брно
1187 0
Чехи массово скупают продукты питания
13.03.2020 08:40 Экономика
Чехи массово скупают продукты питания
2641 0
12
марта
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
12.03.2020 16:08 Общество
Чехия с 14 марта закрывает международное наземное транспортное сообщение
16798 0
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
12.03.2020 14:13 Экономика
Правительство объявило чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
16599 0
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
12.03.2020 13:01 Экономика
Чешские авиалинии предлагают бесплатное изменение даты вылета
8695 0
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
12.03.2020 11:19 Экономика
PPF Group хочет купить ряд бизнес-центров в Москве
736 0
Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций
12.03.2020 10:00 Экономика
Из-за коронавируса может быть перенесен срок сдачи налоговых деклараций
2395 0


Мобильная версия