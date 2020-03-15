Министерство финансов отменяет чековую лотерею

Об этом заявила глава ведомства Алена Шиллерова. Также в министерстве ищут другие способы экономии в текущей ситуации и рассматривают возможность отменить скидки на проезд для школьников и студентов.

Фото: страница Andrej Babiš в Facebook

«Я начну сокращать расходы в своем ведомстве. Начну с отмены чековой лотереи, что позволит сэкономить 65 миллионов крон в год. Лучше я их выделю на медицинские маски», — заявила Шиллерова.

Чековая лотерея (Účtenková loterie, или просто Účtenkovka) была запущена с 1 октября 2017 года в связи с внедрением системы электронного учета выручки (EET). Для участия в лотерее нужно регистрировать на сайте кассовые чеки, вводя указанные в них реквизиты. Она была задумана как способ помочь государству сэкономить на проверках. Главный приз, который разыгрывался каждый месяц, составляет 1 миллион крон. Последний розыгрыш призов состоялся как раз 15 марта.

Среди прочих мер экономии бюджетных средств, которые могут быть введены, глава Министерства финансов назвала отмену льгот на проезд в общественном транспорте для школьников и студентов. По ее мнению, имеет смысл оставить скидки на проезд только для пенсионеров.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничений ранее Министерство финансов обещало отложить крайний срок самостоятельной подачи налоговых деклараций на три месяца, то есть на 1 июля, и в течение трех месяцев после запуска третьей и четвертой волн EET не штрафовать фирмы и предпринимателей, которые вовремя не подключатся к системе.

Источник: novinky.cz