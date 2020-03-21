Роман Примула надеется, что ситуацию с коронавирусом удастся переломить к 15 апреля

Председатель Центрального кризисного штаба Роман Примула выразил надежду, что в период с 30 марта по 15 апреля развитие эпидемии в стране удастся переломить. Об этом он заявил в интервью Чешскому радио.

«Я бы рекомендовал людям, чтобы они соблюдали правила, установленные на период чрезвычайного положения, если они не хотят развития такого катастрофического сценария, как в Италии, — сказал Примула. Если эпидемию удастся переломить в период с 30 марта по 15 апреля, то это будет большой успех, добавил он.

По словам главы кризисного штаба, в данный момент темпы роста числа заразившихся удалось снизить с 46 до 30%. В ближайшие дни этот показатель может опуститься до 25%. Роман Примула также сообщил, что сейчас решается вопрос о доставке медицинских масок населению через сеть чешской почты.

По данным на 21 марта, в Чехии 995 зараженных коронавирусом, шесть человек вылечились. Тесты прошли свыше 13,7 тысячи человек.

Источник: irozhlas.cz