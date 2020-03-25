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Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены

Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены

Марина Коханкова 1 0
Родители детей в возрасте до 13 лет будут получать пособие по уходу за ребенком в размере 60% от базовой заработной платы в течение всего периода, пока будут закрыты школы. Примерно по аналогичной схеме выплаты будут получать и индивидуальные предприниматели, полагают в правительстве.
Выплаты по уходу за ребенком: кому они положены

Соответствующий закон приняли 24 марта депутаты чешского парламента. Закон теперь должен быть одобрен Сенатом и подписан Президентом. 

«Мы предложили продлить финансовую поддержку на весь период закрытия школ и увеличили возраст детей до 13 лет. Кроме того, мы предлагаем выплачивать пособие родителям детей, которые ходят в детский сад, если по решению муниципалитета это учреждение было закрыто», — сказала министр труда Яна Малачова, выступая перед депутатами.

Родители смогут получать пособие на детей в возрасте до 13 лет. Пособие будет получать только один человек (мать или отец), который трудоустроен, а размер выплаты будет составлять 60% процентов от заработной платы. Это правило относится к работникам, у которых есть дети в возрасте от 3 до 13 лет, однако нижняя возрастная граница законом не определена.

«Это зависит от индивидуальной ситуации, проще говоря, если родитель уже не получает родительское пособие, как правило, возраст ребенка составляет от 3 до 13 лет. С учетом этого факта, если оба родителя работают и не получают родительское пособие, то можно будет получать пособие по уходу за таким маленьким ребенком на время карантина», — объяснила Малачова.

Например, если в семье двое детей и на одного из них выплачивается родительское пособие, то на второго ребенка пособие на время карантина может получать второй родитель. Если в семье более двух детей, пособие по уходу будет выплачиваться только на одного, а не на каждого ребенка в семье.

То же самое правило планируется распространить на индивидуальных предпринимателей, однако для них не требуется принимать отдельный закон — достаточно распоряжения правительства.

Кроме того, родители смогут получать пособия поочередно, например, в течение 14-ти дней его будет получать отец, а потом в течение двух-трех недель — мать ребенка.

Большинство оппозиционных партий требовали, чтобы пособие выплачивалось для детей в возрасте до 15 лет и составляло 80% от заработной платы, однако это предложение не было принято.

Источник: novinky.cz

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Темы
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