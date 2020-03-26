В пятницу будет снят ряд ограничений на розничную торговлю и предоставление услуг

Министерство здравоохранения Чехии внесло изменения в список мер, применяемых для ограничения распространения коронавирусной инфекции. С 27 марта, в частности, смогут работать компании и предприниматели, занимающиеся ремонтом замков, а также ремонтом и установкой бытовой техники, и автомойки.

Также у входа в продуктовые магазины покупателям будут бесплатно выдавать одноразовые перчатки или другие защитные средства для рук.

Напомним, минимум до 06:00 среды, 1 апреля, в Чехии закрыты точки общественного питания и большинство магазинов, кроме торгующих продовольствием, бытовой химией, зоотоварами, тканями и галантереей, вычислительной техникой, газетами и журналами, цветами и садовыми товарами. Также работают аптеки.

Прекращена работа парикмахерских и косметических салонов, спортивных центров, такси, автошкол и такси за исключением тех, которые занимаются доставкой продуктов.

По данным на первую половину дня 26 марта, в Чехии зафиксировано 1776 случаев заражения коронавирусом нового типа, 34 человека находятся в тяжелом состоянии.

Источник: novinky.cz