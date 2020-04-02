Правительство Чехии: людей не должны выселять из квартиры из-за долга по арендной плате

Правительство Чехии одобрило законопроект, в соответствии с которым владелец квартиры не может выселить арендатора, если тот не в состоянии платить за жилье в период пандемии.

1 апреля правительство приняло законопроект, в котором говорится, что арендатора нельзя выселять из квартиры, если он не сможет в срок вносить арендную плату из-за пандемии коронавируса. Ему дадут возможность погасить задолженность по арендной плате до конца мая 2021 года, заявила министр регионального развития Клара Досталова, отметив, что люди сейчас нуждаются в жилье, однако отсрочка платежа не значит, что долг за арендную плату за март и апрель будет снят.

Кроме того, Центральный кризисный штаб и правительство поддержали инициативу о том, чтобы сотрудники полиции могли налагать штрафы за нарушение мер, установленных на время карантина, на месте. Штраф за отсутствие медицинской маски или респиратора, распитие спиртных напитков в общественных местах группами и другие нарушения будет составлять 10 тысяч крон. Например, только в понедельник полиция провела более 12 тысяч проверок и обнаружила 139 нарушений, однако сейчас полицейские не имеют права штрафовать людей за нарушение правительственного постановления о правилах карантина на месте.

Эти предложения парламент Чехии рассмотрит 7 апреля, как и продление чрезвычайного положения до 11 мая.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz