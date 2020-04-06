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Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе

Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе

Марина Коханкова 1181 0
Более 42 тысяч родителей в Чехии подали заявления на выплату пособий по уходу за детьми в связи с закрытием школ, в том числе 31 тысяча заявок поступила от индивидуальных предпринимателей.
Первые выплаты по уходу за ребенком родители получат на этой неделе

Из-за кризиса, вызванного коронавирусом, государство будет выплачивать родителям пособие по уходу за детьми до 13 лет в течение всего периода закрытия школ, возможно, до июня. Выплаты сотрудникам компаний составят 60% от заработной платы. Индивидуальные предприниматели получат пособие в размере 424 кроны за каждый день.

Пособие по уходу всегда должно выплачиваться за предыдущий календарный месяц, поэтому родители, которые подали заявку в марте, могут ожидать поступления денег на счет в ближайшие дни. В управлении социального обеспечения сообщили, что администрация отправляет деньги в течение 30 дней с момента получения заявки. 

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия пособия дети школы
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