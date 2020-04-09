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Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля

Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля

Марина Коханкова 808 0
В Пасхальный понедельник, 13 апреля, магазины в Чехии не будут работать. С четверга, 9 апреля, по воскресенье, 12 апреля, они будут открыты в обычном режиме.
Продуктовые магазины будут закрыты 13 апреля

Магазины в Чехии на пасхальные праздники должны работать в соответствии с законом, принятым в июле 2016 года. Согласно нему в Пасхальный понедельник все торговые точки должны быть закрыты, однако в условиях чрезвычайной ситуации это правило не применяется и, согласно заявлению Чешской торговой инспекции, магазины площадью свыше 200 кв. м могут быть открыты. Однако практически все торговые сети приняли решение закрыть продуктовые магазины. В частности, информацию о закрытии в Пасхальный понедельник подтвердило руководство Penny Market, Kaufland, Billa, Lidl, Albert, Tesco, Globus, Makro и др. 

«Мы обратили внимание на интерпретацию ČOI закона о времени работы магазинов. Однако мы не планируем никаких изменений. В Пасхальный понедельник наши магазины будут закрыты как обычно. Для наших сотрудников это возможность отдохнуть и провести время с семьей», — сообщил пресс-секретарь Penny Market Томаш Кубик.

Источник: kupi.cz

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Темы
магазины Пасха Чехия коронавирус
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