Роман Примула не исключил открытие летом границ с Хорватией и Словакией

По словам главы Центрального кризисного штаба Романа Примулы, через несколько недель предстоит принять решение о том, будут ли частично открыты границы. В основном речь идет о поездках в Хорватию и Словакию.

Откроют границы или нет, будет зависеть от каждой страны. «Существует огромное давление, чтобы открыть что-то, но нам придется очень тщательно это проверять, чтобы не допустить "импорта" болезни», — сказал он.

Решающей будет точка зрения эпидемиологов. По оценкам Примулы, ситуация прояснится в середине июня.

«Человек должен будет определиться, в какую страну он планирует выехать и примет ли его эта страна. Если же он вернется из страны с повышенным риском заражения коронавирусом, он будет помещен в карантин», — пояснил Примула.

Сейчас каждый, кто приезжает в Чехию из-за границы, должен оставаться в двухнедельном карантине. Ранее Примула заявлял, что поездки за границу будут ограничены в течение длительного времени, и люди, вероятно, проведут свой отпуск в этом году в Чешской Республике.

Источник: novinky.cz