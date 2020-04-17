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Андрей Бабиш пообещал в мае выплатить индивидуальным предпринимателям еще по 15 тысяч крон

Андрей Бабиш пообещал в мае выплатить индивидуальным предпринимателям еще по 15 тысяч крон

Марина Коханкова 553 0
Индивидуальные предприниматели в Чехии, которые были лишены дохода из-за пандемии коронавируса, получат дополнительную выплату за май в размере 15 тысяч крон. Ранее государство пообещало самозанятым единовременную выплату в размере 25 тысяч крон за март и апрель.
Андрей Бабиш пообещал в мае выплатить индивидуальным предпринимателям еще по 15 тысяч крон

По словам премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, правительство также готово в случае необходимости произвести единовременные денежные выплаты предпринимателям за июнь.

«То, что мы обещали, мы выполняем. Выплаты для самозанятых лиц также будут производиться в мае. Насчет июня решение будет принято в зависимости от развития ситуации в мае», — заявил Бабиш.

По словам министра финансов Алены Шиллеровой, уже поступило свыше 197 тысяч заявлений от предпринимателей на выплату компенсаций. Общее количество людей, которые обратятся за пособиями, составит около 700 тысяч. Примерно 77 тысяч заявителей получат деньги в понедельник, общая сумма выплат к 20 апреля составит 3,36 млрд крон, сообщила Шиллерова.

Согласно ранее принятому решению, самозанятые в течение шести месяцев не должны будут платить минимальные суммы авансов за социальное и медицинское страхование. Эта сумма составляет 2544 кроны для социального страхования и 2352 кроны для медицинского страхования (то есть 4896 крон в месяц). 

Разовая поддержка для самозанятых лиц в размере 25 тысяч крон выплачивается налоговыми органами за период с 12 марта до 30 апреля, когда в стране действует чрезвычайное положение. Однако, согласно поэтапному плану правительства, некоторые заведения будут оставаться закрытыми дольше. Например, парикмахерские и салоны красоты смогут открыться только 25 мая, театры, отели или тату-салоны — 8 июня.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус Чехия индивидуальный предприниматель пособия Андрей Бабиш
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