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В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%

В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%

Марина Коханкова 918 0
Ипотечный рынок ощутил влияние пандемии коронавируса уже в марте. Интерес к ипотеке значительно снизился по сравнению с предыдущими месяцами, при этом общий объем выданных кредитов упал на четверть.
В марте ипотечный рынок Чехии из-за пандемии сократился на 25%

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя процентная ставка по ипотечным кредитам выросла в течение первого квартала и составила 2,45%.

Объем выданных ипотечных кредитов в марте снизился до 13,8 млрд крон. По сравнению с предыдущим месяцем, когда люди оформили кредиты на общую сумму 18,6 млрд крон, рынок в марте сократился на 25,5%. То же самое относится и к числу заключенных ипотечных договоров. В феврале их было оформлено 7092, а в марте — 5503. 

По данным Fincentrum Hypoindex, средняя сумма ипотечного кредита в марте сократилась на 103,4 тысячи крон и составила 2,5 млн крон.

Источник: e15.cz

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Темы
ипотеки кредитование Чехия коронавирус
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