Бассейны и кинотеатры могут открыться в конце мая

Бассейны и кинотеатры в Чехии смогут открыться не ранее 25 мая, а летом будет разрешено проводить мероприятия и акции с участием до 200 человек. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Чехии Роман Примула на пресс-конференции после заседания правительства.

«Что касается бассейнов и кинотеатров, идут переговоры об ослаблении мер, связанных с карантином, с 25 мая. Пока мы рассчитываем на это, но все зависит от эпидемиологической ситуации», — заявил министр здравоохранения Адам Войтех. По словам министра, люди в кинотеатрах должны будут соблюдать дистанцию и правила гигиены.

В четверг Адам Войтех будет обсуждать проведение массовых мероприятий с министром культуры Любомиром Заоралеком.

«Мы должны высказать окончательное мнение в четверг. Массовые акции действительно наиболее рискованны, однако, что касается небольших мероприятий для десятков участников, я могу представить, что они будут разрешены», — сказал Войтех. Заместитель министра Роман Примула добавил, что летом могут разрешить проведение массовых мероприятий с участием до 150-200 человек.

Источник: novinky.cz