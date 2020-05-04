Уровень безработицы в Чехии апреле вырос до 3,4%

По словам министра труда Чехии Яны Малачовой, в апреле уровень безработицы в Чехии составил 3,4%. В марте этот показатель был равен 3,0%. В абсолютных цифрах за апрель количество безработных в стране увеличилось на 53 тысячи человек.

Яна Малачова отметила, что повода для радости нет: крупные компании планируют сокращения в мае, поэтому в конце мая — начале июля наступит переломный момент.

Eurostat пока опубликовал статистику по количеству безработных за март. Согласно этим данным, уровень безработицы в Чехии в марте вырос с 1,9 до 2%, в Европе этот показатель увеличился с 6,5 до 6,6%. Чешское статистическое управление указывает, что в марте уровень безработицы в Чехии составил 2% и примерно такой же показатель будет в апреле. Однако Малачова в своем сообщении ссылалась на данные управлений труда Чешской республики, а не на данные ČSÚ.

«Вторая половина марта уже была затронута мерами по борьбе с распространением коронавируса, включая временное закрытие предприятий и школ. Таким образом, многие работники не могли выполнять свою работу, а некоторые из них оказались в карантине или получали пособие по уходу за ребенком», — сказал Далибор Голы, директор департамента статистики рынка труда ČSÚ. В марте количество отработанных часов сократилось на 10%, а среди индивидуальных предпринимателей этот показатель составил 17%, добавил он.

По данным Eurostat, в соседней Германии безработица в марте выросла с 3,4 до 3,5%, в Испании — с 13,6 до 14,5%. В Италии, напротив, уровень безработицы снизился с 9,3 до 8,4%.

Источник: novinky.cz