От майских заморозков могут пострадать фруктовые деревья

На Высочине, в Пльзеньском и Карловарском краях на этой неделе синоптики прогнозируют ночью заморозки. Низкие температуры могут нанести вред фруктовым деревьям и другим сельскохозяйственным культурам.

Метеорологи рекомендуют закрыть овощи и другие небольшие растения светлым текстильным материалом, который можно оставить на несколько дней, пока не закончатся заморозки. Для деревьев можно использовать специальные средства против замерзания.

В прошлом году из-за заморозков урожай фруктов снизился на 27% (на 129,9 тысячи тонн). Ущерб сельхозпроизводителям из-за потери урожая превысил 200 млн крон. В конце марта Министерство сельского хозяйства заявило, что решение о возможной компенсации за убытки, причиненные холодами, будет принято, когда заморозки прекратятся и получится установить окончательный ущерб. В прошлом году производители фруктов получили компенсации на общую сумму 50 млн крон.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz