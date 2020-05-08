С 18 мая «Чешские авиалинии» возобновят авиасообщение с рядом европейских городов

«Чешские авиалинии» (ČSA) возобновят полеты по четырем маршрутам с 18 мая, включая рейсы в Париж, Франкфурт, Стокгольм и Амстердам. Авиаперелеты в Киев будут доступны с 24 мая, а через день — в Одессу и Бухарест.

Пражский аэропорт объявил об этом в Twitter.

Из-за кризиса авиакомпания в марте прекратила все регулярные рейсы из Чешской Республики и обратно. Заместитель премьер-министра Карел Гавличек заявил после заседания правительства, что государство должно позаботиться о поддержке авиакомпании Smartwings (ČSA принадлежит к группе Smartwings).

Пресс-секретарь ČSA Владимира Дюфкова ранее объявила, что запуск первых рейсов будет зависеть от условий поездок в отдельные страны. На первом этапе будут запущены авиаперелеты в страны, которые в меньшей мере ограничивают въезд иностранцев.

Таким образом, «Чешские авиалинии» присоединятся к перевозчикам, которые возобновили работу в пражском аэропорту в начале мая. Первым перевозчиком была авиакомпания Eurowings с рейсами в Дюссельдорф. С 3 мая она летает туда два раза в неделю. 4 мая авиакомпания KLM также начала летать в Амстердам каждый день.