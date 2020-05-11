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В марте и апреле предпринимательскую деятельность в Чехии прекратили почти 16 тысяч человек

В марте и апреле предпринимательскую деятельность в Чехии прекратили почти 16 тысяч человек

Марина Коханкова 609 0
С марта 2020 года, после начала эпидемии коронавируса, 15 838 самозанятых лиц в Чехии прекратили свою деятельность. Это на 26% превышает аналогичный показатель 2019 года и на 46% — показатель 2018 года. В апреле ситуация стабилизировалась, сообщает консалтинговая компания Bisnode.
В марте и апреле предпринимательскую деятельность в Чехии прекратили почти 16 тысяч человек

«Самая большая волна обрушилась на рынок в марте, когда 10 033 индивидуальных предпринимателя приостановили свой бизнес. В апреле ситуация стабилизировалась: только 5805 самозанятых прекратили свою деятельность, то есть примерно столько же, сколько в 2019 году», — ссообщила аналитик Bisnode Петра Штепанова. 

Чаще всего прекращали деятельность предприниматели в сфере общественного питания (984 ИП, прирост составил 19% к 2019 году) и посредники по продаже оптовой продукции (908, +1144%), далее идут парикмахеры и косметологи (816, +76%).

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус индивидуальный предприниматель Чехия
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