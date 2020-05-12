Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли

Чешское правительство одобрило проект закона, который позволит выдавать лицензии на выращивание медицинской конопли. Кроме того, появится возможность экспортировать лекарство за границу, заявил на пресс-конференции министр здравоохранения Адам Войтех.

Сейчас система построена таким образом: Государственный институт контроля за использованием лекарственных средств (SÚKL) объявляет публичный тендер для выбора одного поставщика, у которого затем приобретает предварительно заказанный объем медицинской конопли. Теперь SÚKL получит право предоставлять лицензии на выращивание каннабиса нескольким поставщикам.

«Если они будут соблюдать определенные требования, они смогут выращивать каннабис, продавать его дистрибьюторам, поставлять в аптеки или экспортировать», — рассказывает Войтех. Компании должны иметь соответствующий сертификат SÚKL для производителей лекарственных веществ, разрешение Минздрава на работу с веществами, вызывающими привыкание, и лицензию на выращивание медицинской конопли.

По словам Войтеха, конкуренция со стороны производителей должна сократить расходы в области системы государственного медицинского страхования, а также снизить стоимость лекарства для пациентов. С 2020 года лечение каннабисом на 90% покрывается государственным медицинским страхованием.

В первом квартале этого года аптеки выдали пациентам более 11,5 кг медицинского каннабиса (для сравнения, за весь прошлый год данный показатель составил 18 кг). В первом квартале 2020 года рецепт на этот препарат получали ежемесячно от 750 до 800 человек в Чехии.

Лечение коноплей используется для снижения болей у хронически больных пациентов, например у людей с рассеянным склерозом или онкологией.

Источник: ceskenoviny.cz