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Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком

Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком

Марина Коханкова 2054 0
Депутаты чешского парламента планируют обсудить вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком до первоначального размера — 60% от заработной платы. Возможно, будет рассматриваться и введение обязательного посещения школ для детей 1-5 классов.
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком

Предложение о сокращении размера пособий по уходу за ребенком в период закрытия школ должна была подготовить министр труда и социальных дел Чехии Яна Малачова. Предполагалось, что поправка установит единые условия для детских садов, а размер пособия будет сокращен до первоначальных 60% от зарплаты с июня. Однако Малачова не поддержала изменение размера пособий. Министр сообщила, что в правительстве такого предложения не было, и сейчас, по ее словам, важно устранить неясности по поводу того, кто и на каких условиях продолжит получать пособия, когда откроются детские сады и начальные школы первой ступени.

В парламенте сейчас обсуждается альтернативный законопроект, согласно которому с июня размер пособия снизится с 80 до 60% от размера заработной платы. Эту инициативу поддерживают коммунисты (KSČM), а также оппозиционная партия ODS. По мнению представителей KSČM, это должно мотивировать родителей выйти на работу. Сейчас многие родители не планируют отправлять детей в школы и детские сады, предпочитая оставаться дома и получать пособие, что существенно усложняет ситуацию для работодателей.

По словам политиков, постановление Министерства образования о посещении школ в добровольном порядке вызвало неопределенность в отношении выплаты пособий по уходу, поэтому депутаты могут рассмотреть и вопрос о введении обязательного посещения школ с 25 мая для учеников 1-5 классов. 

По словам Малачовой, эпидемиологи поддерживают эту инициативу. «Если эпидемиологи говорят, что все в порядке, мы выступаем за быстрое возвращение к нормальной жизни при условии соблюдении строгих правил гигиены», — добавила министр.

Источник: novinky.cz

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Темы
коронавирус пособия работа школы Чехия Министерство труда Парламент ЧР
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