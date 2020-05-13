Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.48
USD
25.39
RUB
0.34
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
10n 8 °C
В Чехии резко подорожали продукты

В Чехии резко подорожали продукты

Марина Коханкова 2761 1
Чешское статистическое управление опубликовало динамику потребительских цен за апрель этого года. Согласно отчету, инфляция сократилась до 3,2% (против 3,4% в марте) за счет снижения цен на бензин, однако расходы на жилье и питание увеличились.
В Чехии резко подорожали продукты

Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки. В этом году чехи заплатят почти на 29 крон больше за килограмм лимонов, чем в 2019-м, подорожали цветная капуста, чеснок. Брокколи сейчас самая дорогая с 2012 года — 48 крон за килограмм. В целом цены на фрукты выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на овощи выросли на 11,8%.

Однако не все продукты стали дороже в долгосрочной перспективе. Например, цены на куриную грудку остались на уровне прошлых лет, а форель подешевела на 10%. Свинина, наоборот, подорожала на 20%. На 16% выросли цены на муку и сахар. Цены на крепкие спиртные напитки выросли на 10%, пиво подорожало на 4%, вино — на 1%. Любители табачных изделий теперь заплатят за пачку сигарет на 3,2% больше.

В апреле выросли цены на коммунальные услуги, включая электричество. При этом на 3,8% снизились цены на транспортные услуги, в почтовой и телекоммуникационной сфере тарифы сократились на 5%. Рекордно низкие цены были на бензин — в среднем чехи платили 26,37 кроны за литр Natural 95.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия цены продукты бензин инфляция
Читайте
по теме 
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл
13.05.2020 12:22 Культура
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл
391 0
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком
13.05.2020 10:00 Экономика
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком
2054 0
Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли
12.05.2020 13:00 Экономика
Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли
2155 0
Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%
12.05.2020 08:09 Общество
Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%
2390 0
Последние новости:
13
мая
В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра
13.05.2020 16:23 Общество
В Праге на Летне образовалась яма глубиной 0,5 метра
806 0
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл
13.05.2020 12:22 Культура
Умер этнограф и писатель Милослав Стингл
391 0
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы
13.05.2020 11:51 Общество
Автомобиль в Праге провалился в яму на дороге, где шли ремонтные работы
1154 0
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком
13.05.2020 10:00 Экономика
Парламент Чехии рассмотрит вопрос о снижении размера пособия по уходу за ребенком
2054 0
12
мая
Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли
12.05.2020 13:00 Экономика
Правительство одобрило выдачу лицензий на выращивание лекарственной конопли
2155 0
Роман Примула: риск заражения коронавирусом для детей практически нулевой
12.05.2020 11:29 Общество
Роман Примула: риск заражения коронавирусом для детей практически нулевой
1084 0
Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%
12.05.2020 08:09 Общество
Падение туристического рынка в Чехии в первом квартале составило 20%
2390 0
11
мая
Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая
11.05.2020 17:21 Общество
Ношение масок на улице перестанет быть обязательным с 25 мая
6613 0
Чешские СМИ назвали подозреваемого в перевозке рицина для покушения на мэра Праги и старосту Праги 6
11.05.2020 14:28 Политика
Чешские СМИ назвали подозреваемого в перевозке рицина для покушения на мэра Праги и старосту Праги 6
3107 0
В понедельник люди с 7 утра стояли в очереди перед магазином Ikea в Праге
11.05.2020 14:37 Общество
В понедельник люди с 7 утра стояли в очереди перед магазином Ikea в Праге
5690 0


Мобильная версия