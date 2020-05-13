В Чехии резко подорожали продукты

Чешское статистическое управление опубликовало динамику потребительских цен за апрель этого года. Согласно отчету, инфляция сократилась до 3,2% (против 3,4% в марте) за счет снижения цен на бензин, однако расходы на жилье и питание увеличились.

Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки. В этом году чехи заплатят почти на 29 крон больше за килограмм лимонов, чем в 2019-м, подорожали цветная капуста, чеснок. Брокколи сейчас самая дорогая с 2012 года — 48 крон за килограмм. В целом цены на фрукты выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, цены на овощи выросли на 11,8%.

Однако не все продукты стали дороже в долгосрочной перспективе. Например, цены на куриную грудку остались на уровне прошлых лет, а форель подешевела на 10%. Свинина, наоборот, подорожала на 20%. На 16% выросли цены на муку и сахар. Цены на крепкие спиртные напитки выросли на 10%, пиво подорожало на 4%, вино — на 1%. Любители табачных изделий теперь заплатят за пачку сигарет на 3,2% больше.

В апреле выросли цены на коммунальные услуги, включая электричество. При этом на 3,8% снизились цены на транспортные услуги, в почтовой и телекоммуникационной сфере тарифы сократились на 5%. Рекордно низкие цены были на бензин — в среднем чехи платили 26,37 кроны за литр Natural 95.

Источник: seznamzpravy.cz