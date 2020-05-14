Бабиш: границы со Словакией и Австрией могут быть открыты в середине июня

По словам премьер-министра Андрея Бабиша, границы между Чехией, Словакией и Австрией могут открыться 8 или 15 июня. Когда будут открыты границы с Германией, пока сказать сложно, заявил Бабиш в интервью изданию Blesk.

Фото: ČTK

«Мы пока не ведем переговоры с Германией, там с точки зрения эпидемиологической ситуации все выглядит иначе», — добавил Бабиш. Например, в соседней Баварии в несколько раз больше зараженных коронавирусной инфекцией, чем в Чешской Республике.

Однако, по словам Бабиша, было бы идеально, если бы чехи не ездили за границу во время летних каникул. «Мы хотим, чтобы чехи оставались дома во время каникул и тратили здесь свои деньги», — повторил премьер. Это помогло бы и чешской экономике.

Чешская Республика закрыла свои границы со всеми странами 16 марта. С 27 апреля формально границы были открыты, однако большинство соседних государств не пускают к себе иностранцев. После возвращения из других стран чехам нужно предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше четырех дней или провести 14 дней в карантине.

Источник: novinky.cz