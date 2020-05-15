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С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде

С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде

Марина Коханкова 345 0
С 1 января 2021 года будет реализована возможность оформления иностранными гражданами единой однократной электронной визы, действительной для всей территории Российской Федерации. Стоимость такой визы не будет превышать $50.
С 2021 года визу в Россию можно будет оформить в электронном виде

Заявитель будет получать визу не позднее четырех календарных дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и сможет использовать ее для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней.

Подобную возможность получат граждане тех иностранных государств, которые войдут в перечень, утверждаемый правительством Российской Федерации. 

Ранее возможность оформления электронной визы для посещения пилотной зоны проекта — Дальневосточного федерального округа, Калининградской области, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области — была предоставлена гражданам 53 иностранных государств, в том числе стран — членов Евросоюза, а также Китая, Японии, Индии, Турции и т.д.

По аналогии с используемым в настоящее время перечнем в рамках пилотной зоны с 2021 года максимально либеральный режим въезда на территорию России, не требующий получения бумажной визы, распространится на половину мирового населения (около 4 млрд человек). По методологии Всемирной туристской организации, которая используется при расчете так называемого коэффициента визовой открытости страны, соответствующий показатель для России составит 37,5. Для сравнения: в среднем для Европы коэффициент составляет 24, для Северной Америки — 15, Африки — 31, Азиатско-Тихоокеанского региона — 42.

Источник: Консульский департамент МИД России

 

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визы Россия
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