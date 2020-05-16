Австрия откроет границу с Чехией 17 мая

Австрия откроет все пункты пересечения границ с Чехией, Словакией и Венгрией в ночь на 17 мая, сообщило министерство внутренних дел страны.

Фото: Angelika Warmuth

Полное открытие границ запланировано на 15 июня. Это, в первую очередь, должно упростить жизнь людям, которые ездят на работу в соседние страны.

«Проверки со стороны органов здравоохранения и полиции будут менее частыми и случайными», — говорится в заявлении министерства.

«Наша цель — как можно больше свободы и как можно меньше ограничений. Этот решение станет еще одним небольшим шагом в сторону нормы, особенно для людей в приграничных районах», — пояснили в МВД.

В субботу также стало известно, что спустя почти три месяца Италия отменит все ограничения на передвижение, связанные с пандемией коронавируса, и 3 июня откроет свои границы. С начала июня жители стран шенгенской зоны, в том числе граждане Чехии, также смогут свободно ездить в Италию — двухнедельный карантин для них больше не будет обязательным. Соответствующее решение приняло правительство страны.

Германия и Швейцария также начинают ослаблять меры на пограничных переходах, и контроль там будет выборочным.

Первой в Европе об окончании эпидемии сообщила Словения — эта страна откроет границы с соседними странами в конце мая. Путешественники, приехавшие в Словению из стран ЕС, не должны будут находиться неделю в карантине.

С 9 мая туристы могут перечень границы с Хорватией, если у них есть подтверждение брони в отеле или пансионате.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz