Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Депутаты чешского парламента хотят ограничить продажу иностранных продуктов питания в чешских магазинах, чтобы к 2021 году доля чешских продуктов составляла 55%, а к 2027 году — 85%.

Предложение депутатов Маргиты Балаштиковой (ANO) и Зденка Подала (SPD) может поставить под угрозу существование магазинов, специализирующиеся, например, на иностранных винах, сырах, русских и азиатских продуктах питания. Депутаты хотят, чтобы доля отечественных продуктов питания увеличивалась на 5 процентных пунктов каждый год до 2027 года. К инициативе присоединились и другие депутаты от партий ANO и SPD.

Критики говорят, что это будет означать значительное увеличение цен на продукты питания, а главное — реализовать эту инициативу очень сложно. Некоторые продукты вообще не производятся в Чехии. Кроме того, инициатива противоречит европейскому законодательству, в том числе ст. 34 Договора о функционировании ЕС (SFEU), которая запрещает «ограничения на импорт и все меры, имеющие равнозначный эффект».

Директор Либерального института Мартин Панек считает, что самообеспечение продовольствием является дорогой и опасной идеей. «Это делает еду более дорогой для потребителей в нашей стране, вынуждая людей покупать продукты низкого качества (где выращиваются более качественные фрукты, в нашей стране или на юге Европы?)», — сказал Мартин Панек.

Источник: novinky.cz