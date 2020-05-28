Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.11
USD
24.62
RUB
0.35
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
04d 13 °C
Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Марина Коханкова 241 0
Депутаты чешского парламента хотят ограничить продажу иностранных продуктов питания в чешских магазинах, чтобы к 2021 году доля чешских продуктов составляла 55%, а к 2027 году — 85%.
Парламент Чехии: 85% продуктов в магазинах должны быть чешскими

Предложение депутатов Маргиты Балаштиковой (ANO) и Зденка Подала (SPD) может поставить под угрозу существование магазинов, специализирующиеся, например, на иностранных винах, сырах, русских и азиатских продуктах питания. Депутаты хотят, чтобы доля отечественных продуктов питания увеличивалась на 5 процентных пунктов каждый год до 2027 года. К инициативе присоединились и другие депутаты от партий ANO и SPD.

Критики говорят, что это будет означать значительное увеличение цен на продукты питания, а главное — реализовать эту инициативу очень сложно. Некоторые продукты вообще не производятся в Чехии. Кроме того, инициатива противоречит европейскому законодательству, в том числе ст. 34 Договора о функционировании ЕС (SFEU), которая запрещает «ограничения на импорт и все меры, имеющие равнозначный эффект».

Директор Либерального института Мартин Панек считает, что самообеспечение продовольствием является дорогой и опасной идеей. «Это делает еду более дорогой для потребителей в нашей стране, вынуждая людей покупать продукты низкого качества (где выращиваются более качественные фрукты, в нашей стране или на юге Европы?)», — сказал Мартин Панек.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
продукты Чехия Парламент ЧР
Читайте
по теме 
В Чехии резко подорожали продукты
13.05.2020 16:55 Экономика
В Чехии резко подорожали продукты
11973 3
Фермерские рынки в Праге
07.05.2020 13:31 О Праге
Фермерские рынки в Праге
2432 0
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары
02.05.2020 16:25 Экономика
Из-за пандемии в Чехии подорожают продукты и электротовары
7900 0
Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали
14.04.2020 11:28 Экономика
Инфляция в Чехии замедлилась: бензин подешевел, продукты подорожали
6344 0
Последние новости:
27
мая
Еще один чешский туроператор отменяет все летние туры
27.05.2020 17:00 Экономика
Еще один чешский туроператор отменяет все летние туры
2189 0
Чешским школьникам предложили совершить экспедицию на планету Корона
27.05.2020 14:03 Общество
Чешским школьникам предложили совершить экспедицию на планету Корона
527 0
Чешским фермерам не хватает сезонных работников
27.05.2020 15:00 Экономика
Чешским фермерам не хватает сезонных работников
4194 0
Эксперты предупреждают об активности клещей
27.05.2020 12:30 Общество
Эксперты предупреждают об активности клещей
1700 0
Чехия пока не готова принять российских туристов
27.05.2020 11:01 Общество
Чехия пока не готова принять российских туристов
4198 0
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года
27.05.2020 10:00 Экономика
Обязанность использовать EET будет приостановлена только до конца 2020 года
1061 0
26
мая
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
26.05.2020 18:46 Общество
Интервалы между поездами пражского метро сократятся с 1 июня
1273 0
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
26.05.2020 13:08 Экономика
Правительство предложило снизить НДС на гостиничные услуги, культурные и спортивные мероприятия
921 0
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
26.05.2020 12:06 Общество
Чехи смогут выехать в Словакию и Венгрию на 48 часов без ограничений
1696 0
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
26.05.2020 10:48 Общество
Ученики второй ступени начальных школ смогут посещать учебные заведения с 8 июня
959 0


Мобильная версия