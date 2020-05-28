Летом 70% чехов проведут свой отпуск на родине

Около 60% чехов экономят в период кризиса, связанного с коронавирусом, а 70% из них решили в этом году провести свой отпуск на родине, а не за границей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного агентствами ppm factum и Insiqua.

Многие люди не знают, чего ожидать в ближайшие месяцы, и боятся плохих сценариев. О негативных последствиях коронавирусного кризиса для бюджета сообщили 28% респондентов, особенно семьи с детьми и предприниматели.

«Рядовые сотрудники (представители среднего класса) обычно не испытывают никаких проблем, поскольку получают полную заработную плату или ее часть», — говорят авторы опроса.

Согласно их выводам, большинство граждан не полагаются на государственную помощь. Только 14% граждан верят в помощь государства, как правило, это семьи с детьми и люди с более низкими доходами.

Примерно 70% заявили, что будут пытаться поддерживать чешские компании. Так, почти 60% сказали, что посетят свой любимый ресторан или бар как можно скорее, чтобы его поддержать. Согласно опросу, основными причинами посещения ресторана также стали возвращение чувства свободы и возможность увидеть друзей.

Поддержка и солидарность с местными предпринимателями также объясняет, почему многие чехи планируют в этом году провести отпуск в Чешской Республике. Однако есть вероятность, что если бы поездки за границу были разрешены без ограничений, чехи отправились бы отдыхать за рубеж в массовом порядке, добавили авторы опроса.

Источник: idnes.cz