Из-за пандемии чехи стали чаще оплачивать покупки банковскими картами

Пандемия коронавируса не только оказала значительное влияние на привычки людей, связанные со здоровьем, но и значительно изменила способы обращения с деньгами. Около 20% чехов вообще не снимали наличные с банковских карт в период карантина, поскольку их не на что было тратить.

Об этом свидетельствуют результаты двух опросов, проведенных Чешской банковской ассоциацией (ČBA). «Чехи начали склоняться к безналичным и бесконтактным платежам», — говорит советник ČBA Томаш Гладек. В последние месяцы даже те, кто раньше не пользовался этой опцией, начали оплачивать покупки бесконтактно (35%).

«Это было особенно заметно в начале пандемии, когда люди избегали платежей наличными деньгами и любых контактов с иными предметами, включая платежные терминалы», — добавил Гладек.

Четверть чехов признались, что полностью прекратили снимать наличные в банкоматах во время пандемии. При этом только 5% полностью избегали контакта с наличными, а 20% заявили, что деньги им были не нужны, так как магазины были закрыты. Это подтверждает анализ банка Česká spořitelna, согласно которому люди сократили свои расходы во время чрезвычайного положения, введенного в стране из-за эпидемии коронавируса.

Источник: denik.cz