Куда можно будет поехать летом? Правительство одобрило систему «светофор»

Правительство Чехии в понедельник согласовало систему так называемого «светофора», которая делит страны Европы на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации в них.

Без отрицательного теста на covid-19 чехи cмогут с 15 июня путешествовать в страны, отмеченные зеленым и желтым цветом. К ним относятся, например, Германия, Словения, Хорватия и Греция, сообщил министр здравоохранения Адам Войтех.

«С 15 июня мы можем начать путешествовать по Европе. Мы одобрили систему, предложенную правительством, которая определяет безопасные страны для путешествий. Цвета на карте указывают на серьезность развития эпидемиологической ситуации в стране», — написал Войтех в Twitter.

По его словам, зеленые страны являются безопасными для посещения, жеотые имеют средний риск заражения, а красным отмечены государства с высоким риском заражения.

Чехи смогут возвращаться в страны, отмеченные зеленым и желтым, без ограничений.

«Тем не менее тест потребуется при возвращении из государств, отмеченных красным. Иностранцы, приезжающие в Чешскую Республику из стран, отмеченных красным и желтым цветом, должны будут также предъявить отрицательный тест», — добавил Войтех.

Источник: novinky.cz