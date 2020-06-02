В первом квартале 2020 года падение ВВП Чехии составило 3,3%

За три месяца текущего года валовой внутренний продукт (ВВП) Чехии сократился на 3,3% по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает Чешское статистическое управление (ČSÚ). Ранее статистики прогнозировали падение экономики на уровне 3,6%.

«Наибольшее снижение зафиксировано в сферах торговли, гостиничного бизнеса и транспорта — 4,9%, спад в промышленности составил 3,7%», — сообщает ČSÚ.

«Хотя ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса затронули только последние две недели марта, эпидемия настолько сильно ударила по экономике, что это отразилось на результатах всего первого квартала», — сказал экономист ING Bank Якуб Сейдлер.

«Только в марте экономический спад превысил 10%, а в последние недели марта — 25%. Учитывая, что ограничения действовали в течение всего апреля, а в мае ситуация медленно возвращалась в нормальное состояние, очевидно, что спад во внутренней экономике во втором квартале будет двузначным», — добавил он.

Источник: novinky.cz