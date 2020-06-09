Срок подачи налоговых деклараций перенесен на 18 августа

Налоговую декларацию за 2019 год можно будет подать без санкций до 18 августа. Таким образом, министерство финансов Чехии в связи с эпидемией коронавируса вновь продлило срок подачи налоговых деклараций для фирм и предпринимателей, ранее установленный 1 июля.

Фото: Filip Jandourek

Об этом на пресс-конференции после заседания правительства сообщила министр финансов Алена Шиллерова.

Первоначально первый срок подачи налоговой декларации был 1 апреля. Для тех, у кого есть налоговый консультант или обязательный аудит, крайний срок — 1 июля. Министерство финансов ранее предупреждало, что крайний срок подачи деклараций не был перенесен, а фактически отменяются санкции при подаче документов после 1 апреля. Если налогоплательщик подаст налоговую декларацию и заплатит налог после 18 августа, ему будет начислен штраф, начиная с 1 апреля.

До 31 декабря 2020 года также отложено обязательство подать налоговую декларацию и заплатить налог при покупке недвижимости.

«Отсрочка уплаты налога на приобретение недвижимости является логичным шагом, поскольку существует широкий политический консенсус по его отмене. Однако из-за длительности стандартного законодательного процесса существует риск того, что некоторые покупатели должны будут заплатить налог, а потом после вступления закона в силу эту сумму будут им возвращать налоговые органы при подаче соответствующего заявления. Мы хотим избежать этой ненужной бюрократии и и оставить деньги прямо покупателю», — сказала Шиллерова.

Источник: ceskenoviny.cz