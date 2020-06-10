В прошлом году пражский аэропорт принял 17,8 млн пассажиров

В прошлом году пражский аэропорт получил 3 млрд крон чистой прибыли, что на 400 млн меньше, чем в 2018 году. Оборот аэропорта вырос на 500 млн и составил 8,9 млрд крон, следует из годового отчета компании.

В прошлом году аэропорт обслужил рекордные 17,8 млн человек, но в этом году из-за эпидемии коронавируса можно ожидать резкого снижения количества пассажиров и прибыли. Так, в апреле аэропорт принял 5 031 пассажира, что на 99,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Начиная с мая, объем трафика несколько увеличился, но, вероятно, он не вернется к докризисному уровню в течение нескольких лет. В настоящее время возобновлены 12 регулярных рейсов, в ближайшие недели их количество увеличится.

По данным пресс-службы аэропорта, рост трафика, открытие новых маршрутов и увеличение доходов от неавиационной деятельности способствовали хорошим результатам за 2019 год. В течение основного летнего сезона в прошлом году самолеты пражского аэропорта летали в 162 города, было добавлено 14 новых направлений.

В прошлом году аэропорт представил проект по расширению второго терминала к 2028 году стоимостью 16 млрд крон. Другим запланированным проектом является строительство параллельной взлетно-посадочной полосы, которое должно начаться в 2025 году. Несмотря на нынешний кризис, аэропорт пока не отказался от этих крупных проектов.

Источник: novinky.cz