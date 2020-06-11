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Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии

Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии

Марина Коханкова 212 0
По версии журнала Forbes, самой влиятельной женщиной в Чешской Республике является министр финансов Алена Шиллерова. Она возглавила рейтинг впервые, опередив победительницу прошлого года — чешского еврокомиссара Веру Йоурову.
Forbes признал Алену Шиллерову самой влиятельной женщиной Чехии

По итогам 2020 года второе место в рейтинге самых влиятельных женщин Чехии заняла Вера Йоурова, а третье — пражский верховный прокурор Ленка Брадачова, которая ранее в течение нескольких лет занимала первую строчку рейтинга, сообщает Forbes.

«Если оценивать влияние как то, сколько людей напрямую зависит от ее решений, в настоящее время никто другой не является более влиятельной женщиной в стране, чем Алена Шиллерова. Ни одна другая женщина в Чешской Республике в настоящее время не управляет таким количеством денег, как Шиллерова, которая отвечает за госбюджет в размере 1,7 триллиона крон», — сказал Петр Шимунек, главный редактор Forbes. По его словам, Шиллерова усилила свое влияние на различные отрасли во время коронавирусного кризиса.

Forbes публикует рейтинг самых влиятельных женщин Чехии в девятый раз, и в этом году он состоит из 135 имен женщин из различных областей: от общественной сферы и политики до бизнеса и некоммерческого сектора. 

Источник: lidovky.cz

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Темы
Министерство финансов Чехия рейтинг
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