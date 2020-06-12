60 туристических агентств в Чехии приостановили деятельность

Кризис сильно ударил по туристическим агентствам. 60 из них приостановили свой бизнес в этом году, а шесть ушли с рынка, сообщило Министерство регионального развития Чехии. Кроме того, у некоторых турфирм возникли проблемы с оплатой страховки от банкротства — наличие такого полиса является обязательным условием для работы турагентств на рынке.

В прошлом году чешские туристические агентства заработали почти 32 млрд крон. По оценкам аналитиков, в этом году объем рынка не превысит 9 млрд крон. Сегодня в туристической отрасли работают почти 800 компаний. По оценкам Ассоциации туроператоров, у каждого второго турагентства могут возникнуть проблемы с оплатой страховки, если ситуация не изменится.

«Будут компании, которые уходят с рынка. Это уже происходит, и в будущем будут банкротства», — считает Штепан Ландик, генеральный директор ERV pojišťovna.

При покупке тура клиенты всегда должны проверять, есть ли у компании действующий договор страхования. Люди, которые получили ваучеры в качестве компенсации за отмену поездки, не должны беспокоиться: на них распространяется страховая защита.

«Думаю, критическим периодом будет август и сентябрь. Это те месяцы, когда угроза туристическим агентствам может быть наиболее выраженной», — сказал Ян Папеж, секретарь Ассоциации туристических агентств. Наиболее подвержены опасности турфирмы, специализирующиеся на странах, в которые сейчас поездки запрещены или где высок риск заражения коронавирусом.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz