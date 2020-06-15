Пражский аэропорт возобновит авиарейсы по 55 направлениям

Пражский аэропорт подтвердил возобновление рейсов по 55 направлениям, осуществляемых 17 перевозчиками. Это примерно треть трафика прошлого года. Список маршрутов будет расширен в ближайшие недели. Аэропорт намерен ориентироваться в основном на крупные европейские города.

На этой неделе возобновятся рейсы по семи направлениям. В понедельник Air Serbia начинает полеты в Белград, Brussels Airlines — в Брюссель, ČSA — в Кошице и Lufthansa — в Мюнхен. В ближайшие дни также появится больше рейсов в Будапешт, Кефлавик и Манчестер.

Перевозчики также объявили о возобновлении десятков других маршрутов в конце июня и в июле. Среди них три новых: в Лондон (ČSA), в Тирану и Варну (Wizz Air).

Основная цель пражского аэропорта — восстановление маршрутов по ключевым направлениям, то есть в крупные европейские города. Это, например, Лондон, Франкфурт, Париж, Амстердам, Мадрид или Вена. «Всего мы выбрали 45 таких направлений. В настоящее время мы подтвердили воздушное сообщение с 24 из них, что составляет более половины маршрутов», — добавил Вацлав Ржехорж, председатель совета директоров аэропорта Праги.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz