Овощи и фрукты в мае сильно подорожали

В мае больше всего выросли цены на фрукты и овощи. Лимоны и чеснок подорожали почти на треть с прошлого года, следует из данных Чешского статистического управления. Это связано с эпидемией коронавируса и весенней засухой.

Если в январе потребители платили в среднем 46 крон за один килограмм лимонов, то сейчас цена составляет 77 крон. Цена киви снова выросла, с 70 до 96 крон за килограмм. Люди также платят на 7 крон больше за килограмм апельсинов или яблок.

Чеснок подорожал до 165 крон за килограмм в мае, тогда как в прошлом году цена была 113 крон. Сладкий перец стал дороже на 27 крон, и килограмм стоит 91 крону. Цены на морковь выросли на 7 крон за килограмм, а на цветную капусту — на 19 крон.

Тем не менее некоторые продукты стали дешевле. Например, с января цена сливочного масла снизилась почти на 5 крон, лук подешевел на 17 крон по сравнению с прошлым годом.

«Рост цен вызван нехваткой сезонных рабочих в Чешской Республике и за рубежом, а также погодными условиями, что негативно влияет на бизнес производителей», — заявил пресс-секретарь Tescо Вацлав Куколичек.

Источник: novinky.cz