Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.67
USD
23.69
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03d 20 °C
Вместо ваучеров на питание сотрудники компаний смогут получать деньги

Вместо ваучеров на питание сотрудники компаний смогут получать деньги

Марина Коханкова 369 0
Сотрудники чешских предприятий со следующего года смогут получать деньги вместо ваучеров на питание. Это предусмотрено поправками в налоговое законодательство, которые были утверждены правительством.
Вместо ваучеров на питание сотрудники компаний смогут получать деньги

«Мы не отменяем ваучеры на питание. Мы предложим работодателям более простую и дешевую альтернативу, благодаря которой даже небольшие компании или индивидуальные предприниматели с одним или двумя сотрудниками смогут получать субсидии на питание», — сказала министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Налоговая льгота останется такой же, как у ваучеров на питание. Сотрудники будут получать определенную сумму на питание, указанную отдельно, и она не должна облагаться обязательными сборами и налогами в отличие от заработной платы.

Министр отметила, что выбор формы компенсации зависит от работодателей. «Если текущая модель им подходит, они могут ее применять, и для них ничего не изменится», — добавила Шиллерова.

По словам главы Минфина, владельцы ресторанов настаивали на изменении действующей системы. Сейчас они платят высокую комиссию (обычно 5-7%) компаниям, которые обслуживают систему ваучеров на питание.

Источник: novinky.cz

 

Рассказать всем:
Темы
рестораны Чехия налоги работа Министерство финансов
Читайте
по теме 
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату
22.06.2020 11:24 Экономика
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату
2048 0
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах
02.06.2020 11:04 Общество
Правительство отменило ношение медицинских масок в бассейнах
2640 0
Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива
20.05.2020 14:00 Экономика
Каждый чех за год выпивает примерно 142 литра пива
3421 0
Новая волна: что откроется уже в понедельник и на каких условиях
19.05.2020 10:00 О Чехии
Новая волна: что откроется уже в понедельник и на каких условиях
7163 0
Последние новости:
23
июня
Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи
23.06.2020 11:27 Культура
Государство может приобрести замок в Нове-Место-над-Метуйи
83 0
22
июня
Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование
22.06.2020 14:44 Общество
Телефонные будки в Чехии прекратят свое существование
1040 1
Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце
22.06.2020 12:25 Общество
Коронавирус распространяется среди работников завода Magna Exteriors в Либерце
2152 0
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату
22.06.2020 11:24 Экономика
Чешским предпринимателям выплатят компенсации за арендную плату
2048 0
С 22 июня отменен ряд ограничений, связанных с эпидемией
22.06.2020 10:00 Общество
С 22 июня отменен ряд ограничений, связанных с эпидемией
2728 0
21
июня
В Праге злоумышленник пытался поджечь Марианскую колонну
21.06.2020 12:41 Общество
В Праге злоумышленник пытался поджечь Марианскую колонну
2037 0
19
июня
В чешских лесах уже можно собирать грибы
19.06.2020 16:12 Общество
В чешских лесах уже можно собирать грибы
2683 2
Штрамберк признан историческим городом 2019 года
19.06.2020 15:12 Культура
Штрамберк признан историческим городом 2019 года
1762 1
Еще на трех станциях пражского метро появился интернет
19.06.2020 12:56 Экономика
Еще на трех станциях пражского метро появился интернет
1753 1
В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом
19.06.2020 11:18 Общество
В Чехии за день выявлено 118 случаев заболевания коронавирусом
5271 1


Мобильная версия