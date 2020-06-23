Вместо ваучеров на питание сотрудники компаний смогут получать деньги

Сотрудники чешских предприятий со следующего года смогут получать деньги вместо ваучеров на питание. Это предусмотрено поправками в налоговое законодательство, которые были утверждены правительством.

«Мы не отменяем ваучеры на питание. Мы предложим работодателям более простую и дешевую альтернативу, благодаря которой даже небольшие компании или индивидуальные предприниматели с одним или двумя сотрудниками смогут получать субсидии на питание», — сказала министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Налоговая льгота останется такой же, как у ваучеров на питание. Сотрудники будут получать определенную сумму на питание, указанную отдельно, и она не должна облагаться обязательными сборами и налогами в отличие от заработной платы.

Министр отметила, что выбор формы компенсации зависит от работодателей. «Если текущая модель им подходит, они могут ее применять, и для них ничего не изменится», — добавила Шиллерова.

По словам главы Минфина, владельцы ресторанов настаивали на изменении действующей системы. Сейчас они платят высокую комиссию (обычно 5-7%) компаниям, которые обслуживают систему ваучеров на питание.

Источник: novinky.cz