Опрос: почти 60% чехов поддерживают мелкое взяточничество

Чехи и словаки терпимее других наций Евросоюза относятся к мелкому подкупу чиновников и прочих публичных лиц. Об этом свидетельствуют результаты опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), в котором оценивалось восприятие политики, справедливости и коррупции в странах ЕС.

Согласно результатам опроса, 61% словаков и 59% чехов считают приемлемым сделать небольшой подарок или предложить свои услуги, если чиновники быстрее и эффективнее рассмотрят их вопрос. Что касается всех 28 европейских стран, то в среднем только 35% жителей ЕС готовы давать мелкие взятки, а 64% категорически против этого.

Согласно опросу, европейцы считают большой проблемой необходимость подкупа врача. Более 60% в некоторых восточных странах ЕС считают, что взятку необходимо предлагать хотя бы изредка для обеспечения лучшего обслуживания в государственных больницах.

Опрос также показал, что 59% чехов считают, что политики не заботятся об интересах населения. Такое же ощущение есть у 81% хорватов и 80% румын — это самый высокий показатель среди всех стран ЕС. Наиболее благоприятная ситуация в скандинавских странах, где политикам не доверяют только 30% жителей.

Опрос проводился с января по октябрь 2019 года среди жителей стран Евросоюза. В нем приняли участие 35 тысяч человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz