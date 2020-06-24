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Опрос: почти 60% чехов поддерживают мелкое взяточничество

Опрос: почти 60% чехов поддерживают мелкое взяточничество

Марина Коханкова 452 0
Чехи и словаки терпимее других наций Евросоюза относятся к мелкому подкупу чиновников и прочих публичных лиц. Об этом свидетельствуют результаты опроса Агентства ЕС по основным правам (FRA), в котором оценивалось восприятие политики, справедливости и коррупции в странах ЕС.
Опрос: почти 60% чехов поддерживают мелкое взяточничество

Согласно результатам опроса, 61% словаков и 59% чехов считают приемлемым сделать небольшой подарок или предложить свои услуги, если чиновники быстрее и эффективнее рассмотрят их вопрос. Что касается всех 28 европейских стран, то в среднем только 35% жителей ЕС готовы давать мелкие взятки, а 64% категорически против этого.

Согласно опросу, европейцы считают большой проблемой необходимость подкупа врача. Более 60% в некоторых восточных странах ЕС считают, что взятку необходимо предлагать хотя бы изредка для обеспечения лучшего обслуживания в государственных больницах.

Опрос также показал, что 59% чехов считают, что политики не заботятся об интересах населения. Такое же ощущение есть у 81% хорватов и 80% румын — это самый высокий показатель среди всех стран ЕС. Наиболее благоприятная ситуация в скандинавских странах, где политикам не доверяют только 30% жителей.

Опрос проводился с января по октябрь 2019 года среди жителей стран Евросоюза. В нем приняли участие 35 тысяч человек.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Опрос общественного мнения Чехия Евросоюз чиновники политика подарки
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