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ČSA может уволить 60% сотрудников

ČSA может уволить 60% сотрудников

Марина Коханкова 241 0
Авиакомпания ČSA, которая входит в группу Smartwings, готовит сокращения. Более половины сотрудников могут потерять работу.
ČSA может уволить 60% сотрудников

Руководство авиаперевозчика ведет переговоры с профсоюзами. Увольнения могут затронуть до 60% сотрудников. Сейчас в компании работают 700 человек, а в группе Smartwings в целом трудятся около 2500 человек.

По данным профсоюзов, увольнения могут быть следствием пока что неудачных переговоров группы Smartwings, к которой принадлежит ČSA, о получении господдержки. Одним из условий государственной помощи было сохранение нынешней численности работников. 

«Первая встреча состоялась, мы все еще ждем дополнительной информации. Нам сказали, что компании понадобится значительно меньше людей, — сказала Тереза ​​Лёффельманова, председатель профсоюза.

Около 29 сотрудников должны быть уволены в понедельник, 29 июня. Однако большая волна сокращений, вероятно, запланирована на ближайшие месяцы.

Руководство авиационной группы сейчас ведет переговоры с правительством о предоставлении государственной гарантии по коммерческому кредиту. Сумма поддержки может составить около 800 млн крон. 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
авиакомпании Чешские авиалинии Чехия работа увольнения
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