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У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса

У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса

Марина Коханкова 84 0
Согласно опросу PAQ Research, четверть чешских семей думают о необходимости сократить свои расходы из-за пандемии коронавируса. Более 15% уже это сделали, а еще 10% рассматривают более радикальное решение — взять кредит, продать какую-то недвижимость или переехать в более дешевую квартиру.
У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса

«По нашим оценкам, около 5% чешских семей уже зафиксировали снижение доходов на 40% и более, несмотря на компенсации от государства, и даже не имеют накоплений. Таким образом, кризис затронул около четверти миллиона человек», — говорит Давид Навратил, главный экономист банка Česká spořitelna.

Согласно опросу PAQ Research, треть работников потеряла часть своей заработной платы во время кризиса (из-за сокращения своего рабочего времени, отмены льгот или просто сокращения заработной платы). 

«Согласно черному сценарию, в Чешской Республике у нас около 1,2 млн человек, которые могут иметь серьезные экономические проблемы осенью при определенных обстоятельствах, и некоторые из них могут стать безработными», — считает аналитик CERGE-EI Филип Пертольд.

Дальнейшее развитие экономики будут во многом определять настроения в обществе. Если потребители и предприятия посчитают, что не будет более глубокого экономического кризиса или дальнейших правительственных ограничений, они будут тратить и инвестировать. В противном случае чехи начнут экономить, и тогда быстро не восстановиться не удастся, полагают аналитики.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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Темы
Чехия коронавирус Опрос общественного мнения
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