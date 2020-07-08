Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.67
USD
23.52
RUB
0.33
UAH
0.87
Энциклопедия Карта Погода
10d 15 °C
Количество жалоб на обменные пункты в Чехии сократилось вдвое

Количество жалоб на обменные пункты в Чехии сократилось вдвое

Марина Коханкова 337 0
В прошлом году Чешский национальный банк (ČNB) получил от потребителей 174 жалобы на обменные пункты. Это почти на 50% меньше, чем в 2018 году, когда было получено 338 жалоб.
Количество жалоб на обменные пункты в Чехии сократилось вдвое

Как сообщили в ČNB, в основном жалобы касались отказа в выдаче документа об исполнении валютной операции и нарушения права клиента на отмену сделки.

Сокращение количества обращений в 2019 году связано с принятой поправкой к закону о валютном рынке, которая вступила в силу 1 апреля 2019 года. «Эта поправка, подготовку которой инициировал ČNB, позволяет клиентам отменить валютную операцию в течение трех часов после ее совершения. Кроме того, обменным пунктам теперь запрещено публиковать конкретные предложения о более выгодных курсах и взимать отдельную комиссию при замене банкнот», — сказала пресс-секретарь ČNB Петра Водстрчилова.

ČNB каждый год проводит десятки проверок в обменных пунктах . В целом, по словам пресс-секретаря, в течение 2019 и 2020 годов можно наблюдать небольшое уменьшение количества обменных пунктов в Чехии. На рынке также появляются обменные пункты в режиме онлайн, которые позволяют осуществлять быстрые денежные переводы с выгодным курсом. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия обменник ЦБ Чехии законы
Читайте
по теме 
Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости
08.07.2020 14:49 Экономика
Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости
402 0
У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса
08.07.2020 11:47 Экономика
У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса
405 0
Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор
08.07.2020 09:39 Общество
Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор
761 0
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека
07.07.2020 17:02 Общество
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека
1791 0
Последние новости:
08
июля
Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости
08.07.2020 14:49 Экономика
Депутаты отменили налог на приобретение недвижимости
402 0
У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса
08.07.2020 11:47 Экономика
У каждого десятого чеха будут финансовые проблемы из-за коронавируса
405 0
Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор
08.07.2020 09:39 Общество
Причиной железнодорожной катастрофы в Карловарском крае мог стать человеческий фактор
761 0
07
июля
Арестованного советника Рогозина подозревают в передаче секретных данных Чехии
07.07.2020 22:24 Политика
Арестованного советника Рогозина подозревают в передаче секретных данных Чехии
1148 0
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека
07.07.2020 17:02 Общество
В Чехии в результате столкновения двух поездов погибли два человека
1791 0
Суд приговорил бездомного к 1,5 годам тюрьмы за кражу пяти булок из магазина
07.07.2020 14:38 Общество
Суд приговорил бездомного к 1,5 годам тюрьмы за кражу пяти булок из магазина
1305 0
Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%
07.07.2020 13:00 Экономика
Уровень безработицы в июне в Чехии составил 3,7%
723 0
Лето 2020 для чехов: отдых на Шумаве за 10 тысяч крон
07.07.2020 11:00 Общество
Лето 2020 для чехов: отдых на Шумаве за 10 тысяч крон
1538 0
Словения вернула Чехию в список безопасных стран
07.07.2020 08:12 Общество
Словения вернула Чехию в список безопасных стран
1471 0
06
июля
Иностранец на своей машине проехал по трамвайным путям в пражский тоннель
06.07.2020 16:25 Общество
Иностранец на своей машине проехал по трамвайным путям в пражский тоннель
2528 0


Мобильная версия