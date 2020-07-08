Количество жалоб на обменные пункты в Чехии сократилось вдвое

В прошлом году Чешский национальный банк (ČNB) получил от потребителей 174 жалобы на обменные пункты. Это почти на 50% меньше, чем в 2018 году, когда было получено 338 жалоб.

Как сообщили в ČNB, в основном жалобы касались отказа в выдаче документа об исполнении валютной операции и нарушения права клиента на отмену сделки.

Сокращение количества обращений в 2019 году связано с принятой поправкой к закону о валютном рынке, которая вступила в силу 1 апреля 2019 года. «Эта поправка, подготовку которой инициировал ČNB, позволяет клиентам отменить валютную операцию в течение трех часов после ее совершения. Кроме того, обменным пунктам теперь запрещено публиковать конкретные предложения о более выгодных курсах и взимать отдельную комиссию при замене банкнот», — сказала пресс-секретарь ČNB Петра Водстрчилова.

ČNB каждый год проводит десятки проверок в обменных пунктах . В целом, по словам пресс-секретаря, в течение 2019 и 2020 годов можно наблюдать небольшое уменьшение количества обменных пунктов в Чехии. На рынке также появляются обменные пункты в режиме онлайн, которые позволяют осуществлять быстрые денежные переводы с выгодным курсом.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz