Большинство чехов считают уместными принятые правительством меры по борьбе с коронавирусом

Большинство людей (71%) считают уместными меры, принятые государством в рамках борьбы против распространения коронавируса. Три четверти чехов (76%) полагают, что указанные меры были эффективными, следует из опроса агентства CVVM, проведенного в июне.

Примерно половина респондентов называют меры по поддержке экономики приемлемыми. Треть опрошенных заявили, что поддержка экономики недостаточна, а 7% считают меры, помогающие предпринимателям справляться с кризисом, чрезмерными.

46% респондентов убеждены в эффективности экономических мер по сравнению с 40% опрошенных, которые назвали их не слишком эффективными.

Большинство чехов согласны, что государству удалось справиться с поставками продовольствия (так полагают 85%), поддержанием уровня безопасности (77%) и предоставлением информации о кризисной ситуации во время эпидемии (61%). Люди также в целом положительно оценили готовность системы здравоохранения к сложившейся ситуации (59%).

Однако, по мнению общественности, государство и правительство не смогли обеспечить жителей Чехии необходимыми медицинскими материалами (медицинскими масками, респираторами, лекарствами и др.). Так считает 81% опрошенных.

Опрос проходил с 4 по 17 июня, в нем приняли участие 1 011 респондентов.

Источник: novinky.cz