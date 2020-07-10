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Депутаты утвердили компенсации от государства людям, которые работают по контракту

Депутаты утвердили компенсации от государства людям, которые работают по контракту

Марина Коханкова 417 0
Депутаты чешского парламента в ускоренном режиме приняли закон, согласно которому люди, работающие в Чехии по договору и потерявшие доход в результате эпидемии коронавируса, смогут получить финансовую компенсацию от государства на сумму до 31 150 крон.
Депутаты утвердили компенсации от государства людям, которые работают по контракту

Главным условием выплаты компенсаций является уплата взносов на страхование на случай временной нетрудоспособности (nemocenské pojištění). В этом случае работник может подать заявление на выплату компенсации из расчета 350 крон в день в период с 12 марта по 8 июня 2020 года. Еще одним условием является работа по контракту как минимум четыре месяца из шести перед кризисом.

«Лица, которые работали по соглашению не менее четырех месяцев в течение шести месяцев до кризиса с коронавирусом, то есть с 1 октября по 31 марта, теперь могут подать заявку на компенсационный бонус. Это при условии, что их деятельность была ограничена или невозможна в результате кризисной ситуации, например из-за прекращения сотрудничества со стороны работодателя», — сообщила министр финансов Чехии Алена Шиллерова.

Закон также уточняет условия выплаты компенсаций для самозанятых и владельцев малых предприятий, которые работали на основании контракта и пострадали в период коронавирусного кризиса. Они по-прежнему могут рассчитывать на компенсацию в размере 500 крон за день, но получить одновременно две выплаты не смогут.

В отличие от самозанятых лиц или владельцев небольших компаний, люди, работающие по контракту, должны будут приложить к заявлению подтверждение оплаты страховки от работодателя, поскольку финансовая администрация не ведет такой учет. Закон теперь должен одобрить Сенат и подписать президент.

По контракту в Чехии часто работают матери-одиночки, родители маленьких детей, пенсионеры или студенты. Это также актуальная форма заключения договора для сезонных работников. По соглашению или контракту (DPČ) можно работать не более 20 часов в неделю. Если размер вознаграждения превышает 3000 крон в месяц, необходимо платить страховые взносы. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
коронавирус компенсация Чехия законы Парламент ЧР
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