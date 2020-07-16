Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.69
USD
23.45
RUB
0.33
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
10n 13 °C
В Воронежской области построят чешский завод сельхозтехники

В Воронежской области построят чешский завод сельхозтехники

Марина Коханкова 2101 0
В Воронежской области в индустриальном парке «Бобровский» заложили фундамент чешского завода сельхозтехники. Инвестиционный проект реализует АО «Агрострой Пелхржимов».
В Воронежской области построят чешский завод сельхозтехники

На площади 42 га чешская компания построит завод по производству изделий машиностроения, а также лакировке и сборке сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств. Объем инвестиций составляет 4,5 млрд рублей. В результате реализации проекта планируется создать 590 рабочих мест. Все работы завершат к 2023 году. На сегодня к объекту подведены инженерные коммуникации, подготовлены временные дороги, выполнены необходимые земельные работы, заложен фундамент и закончены работы по устройству каркаса.

Подготовку специалистов для будущего завода ведут на базе Хреновского лесного колледжа им. Г.Ф.Морозова. Кроме того, начиная с 2015 года более 40 студентов колледжа прошли практику в Чешской Республике непосредственно на предприятии компании.

АО «Агрострой Пелхржимов» является одним из крупнейших чешских производителей сельскохозяйственной техники. В настоящее время в компании работает около 2350 человек, оборот составляет более 260 млн евро . Чешский производитель поставляет сельхозмашины и оборудование в 16 стран.

Источник: правительство Воронежской области

 

Рассказать всем:
Темы
Россия Чехия Сельское хозяйство ЧР бизнес Промышленность ЧР
Читайте
по теме 
Посольство России в ЧР: россияне, у которых истек срок визы, должны покинуть Чехию до 16 июля
09.07.2020 14:46 Общество
Посольство России в ЧР: россияне, у которых истек срок визы, должны покинуть Чехию до 16 июля
4526 1
На здании в центре чешского города появились красная звезда и надпись «Кремль»
08.07.2020 18:53 Политика
На здании в центре чешского города появились красная звезда и надпись «Кремль»
4190 0
Арестованного советника Рогозина подозревают в передаче секретных данных Чехии
07.07.2020 22:24 Политика
Арестованного советника Рогозина подозревают в передаче секретных данных Чехии
2205 0
Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа
03.07.2020 13:28 Общество
Россия продлила запрет на международные полеты до 1 августа
3732 0
Последние новости:
16
июля
В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения
16.07.2020 17:15 Общество
В аэропорту Рузине этим летом можно устроить свадьбу или отметить день рождения
980 0
Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%
16.07.2020 14:30 Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в июне снизилась до 2,21%
393 0
Сухого и жаркого лета синоптики не обещают
16.07.2020 13:04 Общество
Сухого и жаркого лета синоптики не обещают
664 0
Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон
16.07.2020 11:00 Экономика
Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон
620 0
15
июля
На территории пражского музея Кампа возник пожар
15.07.2020 15:09 Общество
На территории пражского музея Кампа возник пожар
1033 0
Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года
15.07.2020 14:20 Общество
Вакцина от коронавируса может поступить в Чехию в первой половине 2021 года
1715 0
Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе
15.07.2020 12:31 Экономика
Иностранцы с рабочими визами вынуждены ждать в Чехии недели, чтобы приступить к работе
4383 0
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии
15.07.2020 11:00 Политика
Умер последний генеральный секретарь Чехословакии
1252 0
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб
15.07.2020 08:44 Общество
В Чехии столкнулись грузовой и пассажирский поезда, один человек погиб
1396 0
14
июля
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
14.07.2020 13:02 Экономика
Объем продаж в чешских интернет-магазинах за полгода превысил 83 млрд крон
901 0


Мобильная версия