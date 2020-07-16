Дефицит госбюджета Чехии в 2020 году составит 500 млрд крон

Президент Чехии Милош Земан подписал закон, увеличивающий дефицит государственного бюджета в этом году до 500 млрд крон. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы государства.

Это третья поправка к бюджету, подписанная президентом в текущем году. Первоначально предполагалось, что дефицит составит всего 40 млрд крон, но в связи с пандемией коронавируса правительство предложило постепенно увеличить его сначала до 200 млрд, затем до 300, а в итоге до 500 млрд крон, что впоследствии одобрили депутаты чешского парламента.

Премьер-министр Андрей Бабиш, утверждая изменения в закон, выразил надежду, что правительство не потребует изменения дефицита к концу года. Тем не менее министр финансов Алена Шиллерова признала, что не исключает увеличения дефицита бюджета.

Наибольший дефицит в госбюджете был в 2009 году (192 млрд крон), когда Чешская Республика ощутила влияние мирового экономического кризиса.

Общие доходы бюджета Чехии в 2020 году составят 1364,8 млрд крон, а общие расходы — 1864,8 млрд крон. По сравнению с первоначально утвержденным документом доходы сократились на 213,3 млрд, а расходы увеличились на 247 млрд крон. В связи с увеличением дефицита государственный долг в этом году увеличится на 481 млрд крон.

Источник: novinky.cz